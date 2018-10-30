بدء النشاط الطلابي "نادي ميكروسوفت التكنولوجي" بـ"حاسبات ومعلومات القاهرة"

أعلن نادي ميكروسوفت التكنولوجي، بدء دورته الثامنة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة.





نادي ميكروسوفت التكنولوجي، هو نشاط طلابي تابع لجامعة القاهرة، وشركة ميكروسوفت، تحت إشراف كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة ، وهو منظمة غير هادفة للربح، ويعد هذا العام الثامن له منذ تأسيسه عام 2011، هدفه الرئيسي هو الحدّ من الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، وتمكين الطلاب عن طريق تقديم 4 ورش عمل مجانية لجميع الطلاب من جميع الكليات والجامعات.





وتتضمن أولى ورش العمل التي يقدمها النشاط تعليم الطلاب كيفية تصميم المواقع وهو المجال الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تقوم الورشة بتعليم الطلاب لغات البرمجة التي تساعده على إنشاء الموقع الخاص به.





وهناك أيضا ورشة عمل تصميم تطبيقات الموبايل التي تقوم بتعليم الطالب كيفية إنشاء التطبيق الخاص به باستخدام بعض لغات البرمجة وإطلاق هذا التطبيق وإيصاله للمستخدم.





أمّا عن مجال التسويق، يقدم النشاط ورشة التسويق مسئولة عن تعليم الطالب مبادئ التسويق ، وكيفية عمل ابحاث تسويقية وكل ما يحتاج اليه لانشاء مشروعه الخاص والنهوض به.





ويقدم النشاط ايضا ورشة عمل التصميم التفاعلي، والتي تقوم بتعليم الطلاب تصميم الجرافيك، وتصميم UI/UX، والتطبيق عليهم.



