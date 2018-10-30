مياه الفيضانات تغمر مدينة البندقية الإيطالية (فيديو)

غمرت مياه الفيضانات مدينة البندقية الإيطالية بسبب المد العالي الغير عادى الذي جعل ثلاثة أرباع المدينة الشاطئية تحت الماء، وفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وشهدت مساحات شاسعة من بقية إيطاليا أيضا الفيضانات والرياح الشديدة التي أدت إلى سقوط الأشجار، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وارتدى السياح والمقيمون أحذية عالية للتنقل في الشوارع أمس الإثنين بعد أن تسببت الرياح القوية في ارتفاع منسوب المياه 156 سنتيمترا وهو أكثر من خمسة أمتار قبل أن تنحسر.

وتجاوزت مستويات المياه الممرات المرتفعة التي أقيمت عادة في المناطق التي غمرتها الفيضانات في المدينة، كما أغلق مسؤولو النقل نظام الحافلات المائية، باستثناء الجزر النائية، بسبب حالة الطوارئ.

وكثيرا ما تتعرض مدينة البندقية للفيضانات عندما تهب الرياح العاتية في المياه من البحيرة لكن يوم الاثنين كان استثنائيا حيث بلغت المستويات ذروتها عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر عام 2008.

وتواجه معظم أنحاء إيطاليا حالة من الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب الافتقار إلى صيانة العديد من أحواض الأنهار في البلاد، وتسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار التي قتلت المارة في ثلاث حوادث في نابولي ولاتسيو.

أغلق المسؤولون مناطق الجذب السياحي الرئيسية في روما، بما في ذلك الكولوسيوم والمنتدى الروماني، في وقت مبكر بسبب الأمطار الغزيرة، وأغلقت المدارس فى البندقية وفلورنسا لليوم الثانى.