صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي عن طريق شركة "فوري"

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الأستاذ أشرف صبري، العضو المنتدب لشركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية، يتم بمقتضاه صرف المعاشات والمرتبات عن طريق منافذ شركة فوري.





وأوضح "فاروق" أن هذه الخدمة الجديدة، توفر الكثير من الوقت والعبء لأصحاب المعاشات والمرتبات وكافة عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف، حيث أن شركة فوري تعمل في مجال تزويد الشركات والهيئات بحلول اقتصادية للإيداع الإلكتروني للفواتير والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والشحن وصرف وإيداع الأموال ونظرا لحرص البنك على تقديم كل ما هو جديد ومتطور بما يتوافق مع النظم الإلكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.





وأضاف أن البنك حريص على تقديم حلول غير تقليدية لعملائه، فقد قرر الاستفادة من شركة فوري والتي تضم أكثر من 80 ألف منفذ بالإضافة إلى المنافذ المعتمدة والقنوات البنكية والمحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات.





وأكد أن عدد مستحقي المعاشات المحولين للبنك 359 ألفا، كما يبلغ عدد من يتم تحويل مرتباتهم 127 ألف عميل.



