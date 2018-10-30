اتحاد الإذاعات العربية يضع خطط عمل الهيئات والإذاعات للعام المقبل

تناقش الدورة الثالثة والعشرين، للجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الإذاعات العربية على مدار الثلاثة أيام المقبلة، التقارير الخاصة الذي أعدها الاتحاد عن حصيلة التبادلات الإذاعية بين جميع الهيئات وإذاعات الدول العربية.

ويأتي ذلك للاطلاع على مدى التعاون بين جميع المشاركين في الاتحاد، واهم الموضوعات التي طُرحت للمناقشات وتغطية الفعاليات منذ بداية عام 2018 وحتى الآن.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات وضع خطة عمل العام المقبل، ومنها المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ومهرجان الأغنية الإذاعية والمقطوعة الموسيقية.

كما تعقد ورشة عمل على هامش الاجتماعات حول البودكاست الإذاعة التقنية الحديثة، لتقديم البرامج الإذاعية تواكبًا مع التطور التقني الهائل في الاتصالات والذي استفاد منه الإعلام والإذاعة بشكل خاص.

يذكر أن الإذاعية لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب، هي التي تمثل الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية. وأجريت انتخابات المكتب التنفيذي، حيث فازت لمياء محمود برئاسة المكتب لمدة عامين، محمد زبدة مدير القناة الأولى بالإذاعة الجزائرية بمنصب النائب الأول للرئيس، وسعد الفندي مدير إدارة البرنامج العام بإذاعة الكويت بمنصب النائب الثاني.