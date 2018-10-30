الخميس.. أولى حلقات البرنامج الجديد "ساعة أمل "على ltc

تبدأ يوم الخميس المقبل الدكتورة أمل منصور، خبيرة التنمية البشرية، أولى حلقات برنامجها الجديد "ساعة أمل" على قناة ltc، في الخامسة مساءً.

وتضع الحلقة العديد من التساؤلات، حول مدى قبول وجود أصدقاء من العمل والدراسة في حياة المرأة أمرًا مرفوضًا أم مقبولًا من الزوج، ومن السبب في عدم وجود حوار بين الزوجين الرجل أم المرأة، وهل يمكن أن تكون الزوجة هي الصديقة الأقرب والأخلص لزوجها والعكس أيضًا؟، وما هي أهم أسباب لجوء الزوجين للطلاق؟.

وأعربت "منصور" عن سعادتها بتجربتها الإعلامية الجديدة من خلال برنامج "ساعة الأمل"، مضيفة: "البرنامج يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات، ولا سيما ظاهرة الطلاق والتي انتشرت في المجتمع المصري وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفي إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتي تهدد السلم الاجتماعي".

ويستضيف البرنامج نخبة من المتخصصين وأساتذة الجامعات وطرح الرؤى والأفكار، ودق ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وتهدم أركان البيت المصري.

"ساعة أمل" يذاع في الخامسة مساءً الخميس من كل أسبوع، بداية من 1 نوقمبر على شاشة ltc