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الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان
الأمن الروسي - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن بيان صادر عن جهاز الامن الفيدرالي الروسي، أن عناصر الأمن في تتارستان كشفت خلية ارهابية سرية كانت تنسق مع "داعش"، مشيرا الى القبض على 18 شخصا في هذه القضية.

 

وقال البيان: "اعضاء المجموعة الإرهابية كانوا يخططون لعمليات ضخمة وذات صدى على الأراضي الروسية ومن ثم الانضمام إلى المسلحين في سوريا. ولتحقيق هذه الغاية ، قاموا بتجنيد أنصار متطرفين من الشباب واشتروا وسائل مختلفة للقيام بعمليات إرهابية".

 

واشار البيان الى أن تمت مصادرة أسلحة نارية وذخائر وكتب ذات طابع متطرف وشعارات لداعش لدى الاشخاص الـ18".

 

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