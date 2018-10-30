محمود الشامي يتواجد بمقر انتخابات الجبلاية

تواجد محمود الشامي رئيس لجنة المحترفين السابق، داخل فندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا لإجراء الانتخابات التكميلية للجبلاية على مقعد العضوية.





ويتنافس على مقعد الرجل كلًا من أحمد شوبير، وعاصم مرشد، بينما يتنافس على مقعد المرأة دينا الرفاعي وشيماء منصور، عقب انسحاب صفية عبدالدايم من السباق الانتخابي.





ودعا الانحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلى عقد جمعية عمومية اليوم وغدًا لإجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس.





ويستوجب حضور 112 نادبًا من أصل أندية الجمعية العمومية المحق لها الحضور وعددها 222 نادي، لاكتمال النصاب القانوني.



