تشيلي: 3 زلازل تهز الجنوب

هزت 3 زلازل بقوة 6.4 و5.9 و5.6 درجات على مقياس ريختر، أقصى جنوب تشيلي أمس الإثنين، دون أن تعلن السلطات وقوع أضرار.

وحدد مركز الهزات في بحر دراكي على مسافات 370 و305 و269 كلم جنوب ميناء ويليامز، أقصى جنوب تشيلي في جزيرة نبارينو، وعلى بعد 3800 كيلومتراً من العاصمة، بحسب مركز الزلازل بجامعة تشيلي.

وجاء مركز الزلازل على أعماق تتراوح بين 18 و20 كلم تحت سطح الأرض، واستبعدت السلطات وصول تسونامي إلى سواحل تشيلي.