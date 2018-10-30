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البرازيل: "بولسونارو" الناجي من فضائح الفساد يحشد الشعب بخطاب عنصري

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
البرازيل: بولسونارو الناجي من فضائح الفساد يحشد الشعب بخطاب عنصري
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هالة الشحات
 
حشد جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، والتابع لليمين المتطرف، تأييد ملايين الناخبين بخطاب تمحور حول الأمن على الرغم من تصريحاته العنصرية والكارهة للنساء والمثليين، ولكنه أكد أنه لا يمثل تهديدا للمؤسسات الديمقراطية ووعد بأن يكون "خادما للدستور" وأن يحكم "بيد قوية ولكن بعيدا عن الاستبداد".

ووضع بولسونارو، البالغ من العمر 63 عاما والذي نجا من فضائح الفساد التي ابتليت بها البرازيل، بين أولوياته تحرير حمل السلاح حتى يتمكن "الناس الطيبون" من أخذ حقوقهم بأنفسهم.
المزيد عن: بولسونارو الناجي الوحيد الفساد البرازيل الانتخابات البرازيلية
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