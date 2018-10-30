سوريا.. مشاورات أممية مرتقبة مع ضامني أستانا

يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد مشاورات قريبة مع كبار المسؤولين في البلدان الثلاث الضامنة لمسار أستانا، وهي تركيا وروسيا وايران، لمناقشة الوضع السوري وسبل الحلول، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك، مساء الاثنين.

وكان دي ميستورا عقد اجتماعا مصغرا حول سوريا في لندن الاثنين، ضم إلى جانب بريطانيا وممثلي المعارضة، كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن لبحث تشكيل اللجنة الدستورية واحياء مسيرة مفاوضات جنيف.

على صعيد آخر، دعا مساعد الامين العام للأمم المتحدة للقضايا الانسانية مارك لوكوك أمام مجلس الأمن، مساء الاثنين، الى تمديد عمليات نقل المساعدات الانسانية الى المدنيين السوريين عبر الحدود وخطوط الجبهة والتي تتعرض لانتقادات من قبل الروس.

ولفت لوكوك انتباه مجلس الامن الى مخيم الركبان الذي لم يتلق مساعدات منذ يناير وأن اوضاعه "صعبة"، مشيرا الى ان تقارير تتحدث عن موت اطفال جراء الظروف الصحية السيئة وعدم توفر العلاج" داعيا الى السماح للقوافل الانسانية التابعة للامم المتحدة بالوصول اليها.