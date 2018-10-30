الإعصار "يوتو" يضرب شمال الفلبين

ضرب الإعصار "يوتو" القوى شمال الفلبين، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتوقع أن يمر بها للحفاظ على أرواحهم.

وقال مسئولون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الإعصار ضرب بلدة "دينابيج" فى إقليم "إيزابيلا" شمال شرق البلاد، مشيرين إلى أنه تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وتسبب الإعصار في سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى أسقف بعض المنازل الصغيرة، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وكان أكثر من 10 آلاف قروي قد انتقلوا إلى مناطق أكثر أمنا في الأقاليم الشمالية قبل أن يضرب الإعصار البلاد.



