أمطار غزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين ..وحالة من الفرح بين الأهالي (صور)

شهدت مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة تسببت في تجمعات مياه بمختلف مناطق الأودية داخل المدينتين.



واستقبل أهالى حلايب وشلاتين الأمطار بالسعادة والفرح، لتسببها فى اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش، التى يعتمد عليها أهالي المنطقة فى رعي الإبل، والأغنام، مرددين أمطار الخير علي أهل الخير.