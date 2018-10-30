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تعرف على تفاصيل مسابقة "مفتاح مشروعك" لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:37 ص
تعرف على تفاصيل مسابقة مفتاح مشروعك لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نيفين جامع
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هدى عبدالرازق
 
قالت نيفين جامع، رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحل الوحيد أمام الشباب بعد عدم وجود فرص عمل بالحكومة هو التوجه إلى المشروعات الخاصة.

وأشارت خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهاز أطلق مسابقة "مفتاح مشروعك" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، موضحة أن المسابقة تستهدف الوصول إلى أفكار مشروعات جديدة.

وأوضحت أن فتح باب المسابقة سيكون يوم 30 نوفمبر وسيستمرون في تلقي الأفكار حتى 30 ديسمبر، ويشترط أن تكون الفكرة رائدة في محافظة المتقدم، منوهه بأن تمويل المشروع لن يكون من خلال قرض، وإنما سيشارك الجهاز صاحب الفكرة مشروعه وسيقدم له الدعم.
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