تقرير: المخابرات التشيكية راقبت ترامب بعد زواجه الأول

ذكر تقرير نشرته صحيفة RESPECT التشيكية، أن المخابرات في تشيكوسلوفاكيا احتفظت إبان الحقبة الشيوعية بملف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زواجه الأول من التشيكية إيفانا زيلنيكوفا.

ونقلت الصحيفة التشيكية في تقريرها عن فلاستيميل دانيك الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة التشيكوسلوفاكي "أس.تي.بي"، قوله: "نعم، لقد كان الرئيس ترامب في نطاق رؤيتنا".

وتابع: "عرفنا أن ترامب صاحب تأثير، وهو لم يخف أبدا رغبته في أن يصبح رئيسا في يوم ما، وكنا مهتمين بمعرفة أشياء أكثر عنه".

وذكرت الصحيفة أنه ورد في ملف ترامب الخاص لدى الاستخبارات التشيكوسلوفاكية ملاحظة جاء فيها، أن ترامب بترشحه "يريد أن يصبح استثناء في تاريخ الولايات المتحدة ويريد أن يصل للرئاسة كرجل سياسي مستقل، وهو ليس عضوا في الحزب الديموقراطي ولا الجمهوري، رغم سعي الحزبين لاستمالته".

كما جاء في الملاحظة، أنه "حتى لو بدا ذلك خيالا، فإن دونالد ترامب مقتنع بأنه سينجح".

يذكر أن ترامب تزوج من إيفانا عام 1978، وهي عارضة أزياء تحولت لاحقا إلى سيدة أعمال وأنجبت له جونيور وإيفانكا وإيريك، قبل أن يتطلقا عام 1992.