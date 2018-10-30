مقتل 16 شخصًا في صدامات دامية بنيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية بمقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين خلال صدامات بين جنود نيجيريين ومتظاهرين من الطائفة الشيعية في منطقة كارو في العاصمة أبوجا.

وذكر موقع PREMIUM TIMES نقلا عن شهود عيان أن متظاهرين من الطائفة الشيعية حاولوا مهاجمة حاجز للجيش النيجيري قرب جسر في منطقة كارو، وأن الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على المتظاهرين والمارة، وبعض الضحايا سقطوا بعد أن صدمتهم سيارات يقودها سائقون مذعورون.

ونقل الموقع الإخباري عن شاهد عيان قوله: "لقد قتلوا ما بين 16 إلى 22 شخصا... الجثث في كل مكان ولا أحد يحاول إخلاءها"، مضيفا أن معظم القتلى سقطوا برصاص الجنود، فيما لقي 4 فقط حتفهم بعد أن صدمتهم السيارات المسرعة.

وألقى العسكريون النيجيريون باللوم على المتظاهرين الذين قالو إنهم هاجموا حاجزا بالقرب من الجسر العلوي في منطقة كارو، إلا أن شهود عيان أكدوا أن المتظاهرين لم يكونوا يحملون بنادق أو أي أسلحة نارية.

ونفى الجيش النيجيري أن يكون الجنود هم من بادروا إلى إطلاق النار، مشيرا إلى أن جنودا كانوا ينقلون معدات عسكرية وذخائر تعرضوا لهجمات بالحجارة وبأدوات حادة، إلا أنه لم يصب أي منهم بأذى.

وتأتي هذه الصدامات بعد يومين من إطلاق جنود نيجيريين النار على موكب للطائفة الشيعية في ضاحية زوبا في العاصمة أبوجا ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.