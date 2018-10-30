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"طرق مكافحة وعلاج الإدمان".. ندوة بـ"تربية جنوب الوادي" (صور)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
طرق مكافحة وعلاج الإدمان.. ندوة بـتربية جنوب الوادي (صور)
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بسام عبدالحميد
 
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جنوب الوادي، ندوة بعنوان "طرق مكافحة وعلاج الإدمان"، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقاهرة.


وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور مصطفى أحمد علي، عميد كلية التربية النوعية.

وأكد عميد الكلية أهمية هذه الندوة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وخطورتها على الطلاب.


وأشاد بدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في تنظيم مثل هذه الندوات التي تساهم في التوعية.

وتحدث الدكتور أحمد قناوي، الأستاذ بالمعهد العالي والخدمة الاجتماعية بقنا، عن مفهوم الإدمان والأسباب والأثار المترتبة على تناول العقاقير المخدرة وتناول الأسباب التى تؤدى الى ذلك سواء اسباب ذاتية مكتسبة او موروثة او عوامل عقلية واسباب بيئية مثل غياب الضبط الاجتماعي والتفكك الأسري.

وتناول محمد شحاتة يوسف، الأنشطة التى يقدمها الصندوق، والتعريف برقم الخط الساخن للعلاج المجان وقام بعرض لانواع المخدرات واضرارها على الفرد والمجتمع.

ودار خلال الندوة حوار مفتوح مع الطلاب عن مخاطر وكيفية الوقاية من الادمان شهد الندوة الدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد من طلاب الكلية.
"طرق مكافحة وعلاج الإدمان".. ندوة بـ"تربية جنوب الوادي" (صور)
"طرق مكافحة وعلاج الإدمان".. ندوة بـ"تربية جنوب الوادي" (صور)
"طرق مكافحة وعلاج الإدمان".. ندوة بـ"تربية جنوب الوادي" (صور)
"طرق مكافحة وعلاج الإدمان".. ندوة بـ"تربية جنوب الوادي" (صور)
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