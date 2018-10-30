خطوات المكياج المناسب للعيون البنية

هناك العديد من الطرق والخطوات لوضع المكياج، تعرفي فيما يلي على أهم نصائح الخاصة بالعيون البنية:





- تتناسب العيون البنية مع أغلب تدرجات ظلال العيون، ولكن الألوان التي ستبرز جمالك بشكل أكبر، هي الدرجات البرونزية والذهبية ودرجات الوردي والأزرق والبنفسجي. استخدمي هذه الألوان في السهرة .





- استخدمي أقلام التحديد السوداء ولا تكتفي بتحديد عينيك من الأسفل فقط أو اعتماد أساليب التحديد البسيطة. فعمل لوك عيون القط أو التحديد المسحوب للعينين سيمنحك عينيك مظهرا أكثر جرأة وجاذبية.





- إذا كنت ترغبين في ماكياج ناعم، اكتفي بوضع درجات ظل الجفون وأحمر الخدود المحايدة مثل البيج أو الوردي الفاتح والخوخي فهذه الألوان تتناسب تماما مع العيون البنية. ننصحك فقط بتحديد العين بشكل خفيف من الأعلى ووضع عدة طبقات من الماسكرا للفت الأنظار للون عينيك.





- الأيلاينر الأبيض من الأقلام التي يجب أن تكون متوافرة في حقيبة مكياجك إذا كنت من صاحبات العيون البنية، فإن تحديد العين من الداخل به يبرز لون العيون البنية من ناحية ويخفي علامات التعب من ناحية أخرى. استخدميه مع درجات ظل الجفون المتناقضة مثل الأزرق أو الذهبي.



