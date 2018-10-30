زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب وسط نيوزيلندا

هز زلزال قوي نورث آيلاند في وسط نيوزيلندا اليوم الثلاثاء.

وقال مركز جيونت النيوزيلندي للرصد الجيولوجي على موقعه على الانترنت إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 207 كيلومترات على بعد نحو 35 كيلومترًا جنوب غرب تومارونوي في الساعة 0314 من مساء اليوم الثلاثاء (0214 بتوقيت جرينتش).

واستمرت الهزة نحو 30 ثانية وشعر بها السكان عبر أجزاء واسعة من البلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن حجم الأضرار.