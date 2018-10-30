ترامب يستعطف الصين بعد إشعال حرب الرسوم معها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يؤمن بإبرام صفقة تجارية "رائعة" مع الصين، فيما الأخيرة غير مستعدة لذلك بعد.

وأضاف ترامب، في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "استفادت الصين من بلادنا اقتصاديا. وستلاحظون أننا سنفوز في هذه المواجهة الاقتصادية مع الصين ... يمكنني عقد صفقة معهم في الوقت الحالي لكنهم غير مستعدين بعد لذلك".

وأكد ترامب أن بلاده "ستعقد صفقة كبيرة مع الصين وينبغي أن تكون رائعة. لقد استخدمونا، وحصلوا منا على 500 مليار سنويا. لكن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

وكانت واشنطن وبكين قد تبادلتا فرض الرسوم الجمركية، ففي سبتمبر الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم بقيمة 60 مليار دولار على بضائع أمريكية.

وتوقفت الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط الأمريكي عن استيراد خام الولايات المتحدة، على أن تعوض النقص من السعودية وروسيا، أبرز منتجين للنفط في العالم.