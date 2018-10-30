النسيان دليل على معدل ذكاء مرتفع

أظهرت دراسة أجراها فريق بحثي من جامعة "تورنتو" الكندية، أن الأشخاص الذين يعانون من النسيان وضعف الذاكرة، لديهم معدل ذكاء مرتفع.

وبحسب ما ذكر موقع “wradio” الناطق بالإسبانية -في تقرير ترجمته "عاجل"- فإن عدم محاولة تذكّر التفاصيل يعد أحد أشكال الذكاء، والتي تدل على التركيز في اتخاذ القرارات المستقبلية.

ووفقًا للبحث الذي أجراه "بول فرانكلاند" و"بليك ريتشاردز" من قسم علم النفس في الجامعة، فإن نسيان التفاصيل غير المهمة، يساعد على اتخاذ قرارات أفضل في الحياة اليومية ويزيد من الاتصالات العصبية التي تضيف معرفة جديدة.

وقال القائمون على الدراسة، إن هذه الآلية من التفكير تسمح بدمج مهارات جديدة والتكيف بسهولة أكبر مع المواقف غير المتوقعة.

وأوضح الباحثون أن نسيان الذكريات أمر ضروري؛ لأنه دون هذه العملية سوف يرسل الدماغ باستمرار ذكريات المواقف المتضاربة، مما يعيق إمكانية اتخاذ القرارات بناء على تجارب جديدة يتم اكتسابها في الحياة.

ونصحت الدراسة بتخزين المعلومات المهمة على الهواتف الجوالة، ومحاولة نسيان الذكريات غير المهمة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يسجلون ذكرياتهم يكونون أكثر تكيفًا مع الواقع.