القرني وعسيري يعودان لتدريبات الاتحاد استعدادًا للرائد

انتظم اللاعبان عساف القرني وأحمد عسيري في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرائد يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وعقد مدرب الاتحاد، الكرواتي سلافن بيلتش، اجتماعًا مع اللاعبين قبل وبعد نهاية التدريب؛ حيث ركز على تطوير الجوانب الفنية للفريق، الذي خسر 5 لقاءات من 7 جولات بالدوري ولم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، كانت آخرها خسارته للكلاسيكو أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالجولة الماضية.



