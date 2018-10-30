عاجل - السعودية | "الحصيني" يحدد خريطة الأمطار بالمناطق.. اليوم وغدًا

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توقّع عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، اليوم الثلاثاء ونهار غدٍ الأربعاء، على مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض.





وأشارت الحصيني إلى أن تلك الأمطار يتوقع أن تمتدّ إلى الشرقية والربع الخالي، بينما ستكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة في الصباح على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

كانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد هطلت مساء أمس وصباح اليوم على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظاتها، كما هطلت أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت الهدا، والشفا، وقروى، والخالدية، ومسرة، والقيم، والحلقة، والحوية، ومتنزه الردف، والمثناة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

المصدر:- صحيفة عاجل