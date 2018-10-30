الدوري المصري بـ 2.8 مليار جنيه..الأهلي أعلي الأندية في القيمة التسويقية والشناوي وكهربا أغلي اللاعبين

وصلت القيمة السوقية للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي (2018-2019) إلي 2.8 مليار جنيه، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في القيمة التسويقية للاعبين والأندية خلال الفترة الأخيرة، ويتصدر الأهلي الأندية المصرية الأكثر قيمة تسويقية بـ 517 مليون جنيه.





بينما يتصدر محمود كهربا لاعب الزمالك وأحمد الشناوي حارس بيراميدز قائمة أغلي اللاعبين في الدوري المصري بالموسم الحالي، بقيمة 41 مليون جنيه لكل منهما.





ويستعرض "الفجر الرياضي" الأندية المصري الأكثر قيمة تسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت":-





1-الأهلي (39 لاعبًا) – 517 مليون جنيه

2-بيراميدز (28 لاعبًا) – 483 مليون جنيه

3-الزمالك (31 لاعبًا) – 385 مليون جنيه

4-المقاصة (31 لاعبًا) – 151 مليون جنيه

5-الاسماعيلي (27 لاعبًا) – 148 مليون جنيه





-أما القيمة التسوقية لأغلي اللاعبين المصريين في الدوري المحلي جاءت كالتالي:-





1-محمود كهربا (24 عامًا – الزمالك) .. 41 مليون جنيه

2-أحمد الشناوي (27 عامًا – بيراميدز) .. 41 مليون جنيه

3-إبراهيم حسن (28 عامًا – الزمالك) .. 31 مليون جنيه

4-علي جبر (29 عامًا – بيراميدز) .. 31 مليون جنيه

5-عمرو السولية (29 عامًا – الأهلي) .. 31 مليون جنيه

6-مصطفي فتحي (24 عامًا – الزمالك)..29 مليون جنيه

7-حسام عاشور (32 عامًا – الأهلي) .. 25 مليون جنيه

8-رامي ربيعة (25 عامًا – الأهلي) ..25 مليون جنيه

9-أحمد فتحي (34 عامًا – الأهلي) .. 20 مليون جنيه

10-سعد سمير (29 عامًا – الأهلي) .. 20 مليون جنيه

11-طارق حامد (30 عامًا – الزمالك) .. 20 مليون جنيه

12-صالح جمعة (25 عامًا – الأهلي) .. 20 مليون جنيه

13-محمد الشناوي (30 عامًا – الأهلي) .. 20 مليون جنيه

14-أحمد الشيخ (26 عامًا .. الأهلي) .. 20 مليون جنيه