طوارئ في "مدني عسير" وإعادة فتح 5 عقبات بأبها

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تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة عسير في رفع حالة التأهب لدى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، عقب تلقي العديد من البلاغات عبر مركز التحكم والتوجيه بأبها أمس الإثنين، والتي تجاوزت 63 بلاغًا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أبها باشر عددًا من البلاغات المتمثلة في تجمعات للمياه بأحياء المنسك والمحالة؛ حيث تم التنسيق مع الجهة ذات العلاقة لمعالجة تجمّعات المياه، وبلاغين عن دخول المياه لمنزلين بحي البديع والمروج؛ فتم الانتقال وتوثيق الحالة والتنسيق مع لجنة حصر الأضرار للوقوف عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف أن الدفاع المدني باشر بلاغين عن احتجاز بمصعدين في حي المنسك ومدينة سلطان، وتمت معالجة الاحتجاز للحالات، إلى جانب بلاغ عن احتجاز مركبات بحي المنسك داخل تجمعات المياه، وتم استخراج شخصين من المركبات ونقلهما لموقع آمن وسحب السيارات وتسليمها لأصحابها، كما تمت مباشرة بلاغين عن احتجاز مركبتين بحي الموظفين، ومعالجة وضعهما من قبل فرق الدفاع المدني.

وبيّن العاصمي أن مدني أبها قام بإغلاق 4 عقبات محلية تابعة لمركز الشعف شملت عقبة القرون، وعقبة جدلاء، وعقبة ذهب، وعقبة ردوم، وذلك كإجراء احترازي نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة على المنطقة، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة فتحها عقب انتهاء الحالة المطرية حفاظًا على السلامة العامة لمرتاديها.

من جهة أخرى، قامت إدارة المرور بعسير بإغلاق عقبة ضلع بأبها، كإجراء احترازي نظرًا لغزارة الأمطار ووجود انهيار صخري محدود بعد النفق الثاني بالعقبة، وتمت إعادة فتحها بشكل انسيابي بعد معالجة الوضع من قبل الشركة المتعهدة بصيانة الطريق.

المصدر:- صحيفة عاجل