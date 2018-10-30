كيف سيكون بيراميدز تحت قيادة حسام حسن؟

أعلن نادي بيراميدز، رسميًا، عن تعاقده مع حسام حسن مدربًا جديدًا للفريق ليكون خلفًا للمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز وإبراهيم حسن مديرًا للكرة".

وكان حسام حسن وجهازه الفني قد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم في نادي المصري البورسعيدي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، لينهي مسيرته الناجحة في بورسعيد خلال الولايات الثلاث.

ويعد حسام من أفضل وأبرز المدربين المتواجدين في مصر حاليًا ومكسب كبير لنادي بيراميدز خصوصًا بعدما أثبت قدراته وإمكانياته بشكل مميز خلال الولاية الثالثة مع المصري من الفترة (2015 حتى 2018).

وقاد حسام حسن المصري في 140 مباراة بمختلف البطولات المحلية والأفريقية في ولايته التدريبية الثالثة، وحقق الفوز في 69 مباراة، وخسر 31 مباراة، وتعادل في 40 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويلعب الفريق مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من منافسات البطولة، يوم الجمعة 2 نوفمبر المقبل.

وسيقرر حسام حسن على الأرجح تعديل التشكيلة الحالية لنادي بيراميدز، والاعتماد على طريقة اللعب (4-2-3-1)، مع الأخذ في الاعتبار عدم استبعاد طريقة (4-4-2).

ويمتلك فريق بيراميدز مجموعة مميزة من اللاعبين من أول حراسة المرمى حتى الهجوم، وبشكل كبير سيعتمد على أحمد الشناوي حارس الفريق كأساسي وأمامه اثنين مدافعين وهم؛ علي جبر وعبدالله بكري ومحمد حمدي كظهير أيسر وعمر جابر في مركز الظهير الأيمن.

ويتوقع أن يعتمد حسام حسن على مهند لاشين ومحمد فتحي في وسط الملعب وأمامهم الثلاثي مجدي قفشة ومحمد فاروق وكينو وإدواردو.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة نادي بيراميدز بالتعاقد مع صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق والمنافسة على لقب الدوري وكأس مصر ومن بين هؤلاء اللاعبين، المهاجم السوري المميز عمر خربين، نجم نادي الهلال السعودي.