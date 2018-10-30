"مكانك خالي" لعساف باللهجة العراقية تقترب من تحقيق 10 ملايين مشاهدة (فيديو)

اقتربت الأغنية الجديدة للمطرب الفلسطيني محمد عساف، والتي تحمل اسم "مكانك خالي" وغناها باللهجة العراقية من تحقيق 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 14 سبتمبر الماضي.





الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود.





ويقول مطلع الأغنية:





صح مامتت من فرقتك

بس ناسي راحت بالي

ياناسي ياكوني وهلي

من تبعد اشيبقالي





هوه إنت وياي واحس

كلش مكانك خالي

خالي