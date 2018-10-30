"الصحة" تدعم مستشفى شبين القناطر بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 11 مليون جنيه

أعلن النائب سمير صبحي أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، وصول جهاز الأشعه المقطعية لمستشفي شبين المركزي، وذلك بناءا علي الطلب الذي تقدم به لوزارة الصحة بتاريخ 1 يناير 2017، لخدمة الأهالي والمرضي المترددين على المستشفي.



وأضاف أبو شامة، في تصريحات صحفية، أن جهاز الأشعه المقطعية تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه، موضحا أنه تم اعتماد المبلغ المادي للجهاز عن طريق وزارة التخطيط، وتم تحويله لمحافظة القليوبية لشراء الجهاز، وتم اعتماد مبلغ وقدره 2 مليون جنيه من وزارة التخطيط، سيتم تخصيصها لشراء بعض الأجهزة الطبية والمستلزمات التي تنقص المستشفى، حتى تتمكن من تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.



وتابع أنه التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لبحث توفير كابل توصيل لجهاز الأشعة المقطعية بتكلفة 350 ألف جنيه، مؤكدًا أنه في حالة تأخر المبلغ المطلوب أو عدم توفيره، سيدبر المبلغ عن طريق الجهود الذاتية، بهدف سرعة تشغيل الجهاز لخدمة مواطني ومرضى المدينة.

