ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحلو وثروت يبدآن بروفات حفلهما المرتقب بالأوبرا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:43 ص
الحلو وثروت يبدآن بروفات حفلهما المرتقب بالأوبرا
طباعة
 

يجري المطربان الكبيران محمد الحلو ومحمد ثروت بروفات حفلها الساهر الذي يستعدان لاحيائه، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الخميس المُقبل ضمن فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يلتقي محمد الحلو ومحمد ثروت، جمهورهما في الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وينتظر أن يبدأ كل منهما بروفات الحفل بالأوبرا بعد أيام قليلة.

وينتظر أن يقدم محمد الحلو ومحمد ثروت خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيهما القديمة والحديثة التي تألقا فيها طوال مشواريهما الفني، ويبرزان من خلالها صوتهما الطربي الأصيل.

المزيد عن: نجوم الفن مهرجان الموسيقى العربية مشاهير مزيكا محمد ثروت فن سينما دراما حفل الفجر الفني الاوبرا اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 8:30:13 AM