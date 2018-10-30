الحلو وثروت يبدآن بروفات حفلهما المرتقب بالأوبرا

يجري المطربان الكبيران محمد الحلو ومحمد ثروت بروفات حفلها الساهر الذي يستعدان لاحيائه، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الخميس المُقبل ضمن فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.





يلتقي محمد الحلو ومحمد ثروت، جمهورهما في الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وينتظر أن يبدأ كل منهما بروفات الحفل بالأوبرا بعد أيام قليلة.





وينتظر أن يقدم محمد الحلو ومحمد ثروت خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيهما القديمة والحديثة التي تألقا فيها طوال مشواريهما الفني، ويبرزان من خلالها صوتهما الطربي الأصيل.