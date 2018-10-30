بسبب خطورتها.. روشتة علاجية من "مصطفى ثابت" لمحاربة شائعات السوشيال ميديا
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
وجه الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، روشتة علاجية لمواجهة "شائعات السوشيال ميديا".
و"الفجر" ترصد في السطور التالية أبرز ما جاء في الروشتة العلاجية لـ"ثابت":
- العالم كله يعيش في بحر من الشائعات وليس مصر فقط.
- الشائعات تتحكم الآن في مصائر العديد من الدول.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى السلطة من خلال الشائعات.
- مصر أقدم أمة وتمتلك أضعف ذاكرة.
- على الدولة أن تكون سباقة في الرد على الشائعات خاصة أن مصر أقدم أمة
- هناك حاجة لتذكير الناس بالأثار السلبية للشائعات.
- العراق دمرت من خلال شائعة وجود بها أسلحة الدمار الشامل.
- لابد من ضرورة التنبؤ بالشائعات والعمل على قتلها.
- الشائعة لو شافها مليون شخص تصحيحها لن يراه سوى 100 ألف.
- ضرورة وجود جهاز إعلامي قوي في مصر للرد على الشائعات مبكرًا.
- الشائعات مشكلة تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
- أكبر نسبة مشاهدات للقنوات المعادية لمصر تأتي من داخل البلاد.
- ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة القنوات المعادية مثل تجربة الصين.
- هناك حاجة لوجود رؤية استراتيجية لمواجهة الشائعات.
- ضرورة إعداد فقرة في النشرات الإخبارية للرد على الشائعات بشكل دوري.
- مصر تتضرر من الشائعات بشكل مباشر وتأثير نتائجها يظهر جليًا.
- ما حدث في الدول المجاورة لنا كانت أغلب بدايته ليس إلا شائعة.
- تؤثر على كل شيء من تقسيم دول أو التحكم في اختيار رؤساء بعض الدول.
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