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أحمد ناجي يتحدث عن مستوى جنش مع الزمالك

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:24 ص
أحمد ناجي يتحدث عن مستوى جنش مع الزمالك
جنش
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عمرو مصطفى
 

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن رأيه في محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ومستواه الذي يقدمه مع فريقه مؤخرًا.

 

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جنش يقدم مستوى مميز جدًا ويسير بخطى ثابتة.

 

وتابع أن جنش يملك ثبات الفرق الكبيرة والمنتخبات، مشيرًا إلى أنه سعيد بمستواه مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

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