ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

123 مليون دولار إيرادات "Halloween" في الأسبوع الثاني لعرضه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:20 ص
123 مليون دولار إيرادات Halloween في الأسبوع الثاني لعرضه
طباعة
 

حقق فيلم "Halloween" إجمالي إيرادات بلغت حى الآن 123.7 مليون دولار ليحافظ على المركز الأول في قائمة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في عشرة أيام فقط.

تدور قصة الفيلم عندما تعود "لوري سترود" إلى مواجهتها الأخيرة ضد سفاح الهالوين "مايكل مايرز"، المقنع الذي يطاردها منذ أن نجت بحياتها بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من قتلها منذ أربعة عقود.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جودي جرير وجيمي لي كورتيس وأندي ماتيشاك وتوبي هاس ونيك كاسل وهالوك بيلجبنبر وويل باتون وفيرجينيا جاردنر وجيفرسون هال وديلان ارنولد وكريستوفر ألن نيلسون وغيرهم.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 8:30:01 AM