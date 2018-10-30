برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتدريب موظفين في الحكومة لنقلهم للشهر العقاري



وأضاف "البطيخي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هناك كثافة في العمل بالشهر العقاري، ونقص في عدد العاملين بسبب عدم تعيين موظفين جدد في الحكومة.



وتابع أنه اقترح تدريب موظفين في قطاعات أخرى مثل المستشفيات الجامعية يمكن نقل عدد منهم إلى الشهر العقاري، ومن الأفضل أن يكونوا حاصلين على ليسانس حقوق، ويمكن استغلال العمالة الزائدة.

قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لكي يتم تدريب موظفين في الحكومة ونقلهم إلى مصلحة الشهر العقاري.