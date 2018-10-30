مصطفى ثابت يكشف تفاصيل خطيرة عن شائعات السوشيال ميديا (فيديو)

تعد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هي الأخطر في العصر الحديث، وهي أقوى حروب الجيل الخامس التي يتم استخدامها، ومن أخطر الظواهر التي ظهرت مؤخرًا عليها "الشائعات"، والتي تصل لعدد كبير من مستخدمي هذه المواقع، مما يؤدي إلى اشتعال "السوشيال ميديا" بها على الرغم من أنها غير صحيحة.





وفي حوار للدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع " الفجر "، عبر فضائية " الناس "، مساء أمس الإثنين، كشف عن حلول عديدة لمواجهة هذه الظاهر المنتشرة "الشائعات"، وكيفية مواجهتها بأكثر من طريقة، وإليكم نص الحوار؛







