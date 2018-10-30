خبير تحكيمي: الإسماعيلي يستحق ركلة جزاء أمام الرجاء المغربي

أكد الخبير التحكيمى لقناة أبو ظبى الرياضية، أن الإسماعيلي يستحق ضربة جزاء بدون شك بعد ارتطام الكرة بيد أحد لاعبى الرجاء، مشيرا إلى أن الحكم على محمود كان تمركزه سيئا فى تلك اللقطة ليخطأ بتقدير الكرة.

وانتهت قمة الإسماعيلى أمام الرجاء بالتعادل السلبى والتى جمعتهما مساء أمس، باستاد الإسماعيلية لحساب جولة الذهاب بدور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف بأن مدافع الرجاء كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بعد عرقلة الكرة بيده، مشددا على أن هذه اللقطة تعد نقطة فاصلة خلال تلك المباراة.

وأكمل تصريحاته بأنه يجب على طاقم الحكام حسن التمركز وهو ما يسهل عليهم اتخاذ القرارات بشكل سليم.