تعرف على الفيلم صاحب أسوأ افتتاحية إيرادات خلال آخر 10 سنوات

حقق فيلم London Fields" إيرادات وصلت إلى 160 ألف دولار فى أسبوعه الافتتاحىن وذلك بعد عرض فى 613 دار عرض سينمائى داخل الولايات المتحدة.





وتعتبر افتتاحية London Fields الذي تقوم ببطولته آمبر هيرد أسوأ افتتاحية لفيلم فى آخر 10 أعوام فى تاريخ السينما الأمريكية.





ويدور الفيلم حول نيكولا سيكس التى تعيش حالة من الهلاك المظلم لقتلها الوشيك عن طريق القتل. تبدأ علاقة حب متشابكة مع ثلاثة رجال مختلفين على نحو فريد: واحدة منهم تعرف أنها قاتلة لها.

يشارك في بطولة الفليم كارا ديليفين، جيما تشان، جيمي ألكسندر، ثيو جيمس، جايسون ايزاكس، بيلي بوب ثورنتون، جيم ستارجس، ليلى كول، جينيفر ميسوني، الفيلم من إخراج ماثيو كولين، ومستوحى من رواية المؤلف مارتن أميس، ومن تأليف روبرتا هانلي.



