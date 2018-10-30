سباليتي: الذي يلعب لإنتر ميلان عليه أن يكون كبيرا

أشار الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى أن لاعب الفريق بروزوفيتش يمتلك بوصلة توجيه في أقدامه، حيث يفهم كرة القدم ويمتلك شخصية قوية، ولذلك فهو لاعب أساسي للفريق.

وقال سباليتي في تصريحات صحفية بعد الإنتصار على لاتسيو بالدوري: "الليلة كانت أسهل بفضل سكرينيار وميراندا، رائعان".

وأضاف: "المركز الثاني؟ الرئيس تكلم بوضوح، الذي يلعب للإنتر عليه أن يكون كبيراً كفاية ومن لا يكون كذلك لا يستطيع البقاء".

وبسؤاله عن دي فري؟ أجاب سباليتي: "لم نكن بحاجة لوضعه داخل الملعب مع سماعه للتصفير من كل الجماهير.. إنه فتى حساس".

وأتم سباليتي بالحديث عن جواو ماريو قائلا: "في الشوط الأول قدّم أداءً جيد جدًا.. في الشوط الثاني خسر بعض الكرات".