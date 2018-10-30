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وكيل إسكان النواب: 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:40 ص
وكيل إسكان النواب: 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر
خالد عبدالعزيز - وكيل لجنة الإسكان بالنواب
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نعيم يوسف
 
قال خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الدولة لم تهمل ملف السكان في المناطق الخطرة، ويتم نقلهم إلى مناطق أخرى في شقق ووحدات سكنية جيدة.

ولفت "خليل"، في لقاء مع قناة dmc إلى أن مصر بها 2 مليون و800 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، وجميعها لا نعلم سلامتها الإنشائية وبها خطورة داهمة.

وشدد على أن هذه كارثة كبيرة تسبب فيها الإهمال، ومكاتب الإسكان في بعض المحليات، بالإضافة إلى مخالفات التراخيص والتي تؤدي إلى انهيار العقارات المخالفة.
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