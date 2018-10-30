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رياض محرز: لدي الكثير من الذكريات مع فيتشاي.. لقد كان شخصية رائعة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:29 ص
رياض محرز: لدي الكثير من الذكريات مع فيتشاي.. لقد كان شخصية رائعة
مالك ليستر سيتي
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عمر عبد العزيز
 

أكد رياض محرز النجم الدولي الجزائري لاعب مانشستر سيتي الحالي وليستر سيتي السابق، أن رئيس ليستر الراحل، فيشاي سريفادانابرابها، كان بمثابة شخصية خاصة بالنسبة له، حيث قضى في ناديه السابق أربع سنوات ونصف.

 

وقال محرز في تصريحات صحفية بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف: "لدي الكثير من الذكريات معه، كان شخص وإنسان جيد".

 

وأردف بقوله: "عندما سجلت أشرت بيدي إلى السماء من أجله، لقد قام بعمل الكثير من الأشياء لي ولليستر سيتي".

 

المزيد عن: مانشستر سيتي مالك نادي ليستر سيتي فيتشاي رياض محرز
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