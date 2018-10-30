تقسيم موظفي الجبلاية إلى 5 مناطق بالانتخابات التكميلية

قررت اللجنة القضائية برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف والمشرفة على الانتخابات التكميلية بالجبلاية، تقسيم مواقع الانتخاب إلى 5 مناطق يرأسها موظفين الاتحاد المصري.

وقال أشرف سعد عضو اللجنة القضائية، إنه سيتم تقسيم موظفي اتحاد الكرة إلى 5 مناطق بحيث تضم كل منطقة أندية محافظة معينة مثل الإسكندرية والصعيد وغيرها، موضحا أن الهدف من ذلك تسهيل إجراءات تسجيل أعضاء الجمعية العمومية لحضورهم في الاجتماع.

وتُقام فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد المصري اليوم وغدٍ، بفندق هيلنان دريم بالسادس من أكتوبر، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس.