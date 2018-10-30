يوفنتوس يستعد لفرض سيطرته على الكالتشيو ودوري الأبطال في 5 مواجهات بشهر نوفمبر
يستعد نادي يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري 5 مباريات سهلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيخوض مباريات سهلة نسبياً في جميع البطولات التي يشارك بها.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات يوفنتوس خلال شهر نوفمبر.
مباريات يوفنتوس :-
1- يوفنتوس - كالياري .. يوم السبت 3 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً،
علي ملعب "اليوفي آرينا".
2- يوفنتوس - مانشستر يونايتد .. يوم الأربعاء 7 نوفمبر في الساعة
10 مساءً، علي ملعب "اليوفي آرينا".
3- ميلان - يوفنتوس .. يوم الأحد 11 نوفمبر في الساعة 9:30 مساءً، علي
ملعب "سان سيرو".
4- يوفنتوس - سبال .. يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 7 مساءً، علي ملعب
"اليوفي آرينا".
5- يوفنتوس - فالنسيا .. يوم الثلاثاء 27 نوفمبر في الساعة 10 مساءً،
علي ملعب "اليوفي آرينا".