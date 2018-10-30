انس جابر تحافظ على مركزها الثاني والستين عالميا

حافظت لاعبة التنس التونسية انس جابر على مركزها الثاني والستين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات الصادر يوم الإثنين.





ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى إذ ضمنت الرومانية سيمونا هاليب إنهاء العام في الصدارة أمام الألمانية أنجيليك كيربر الثانية والدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة.





وارتقت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي أحرزت يوم الأحد لقب بطولة الأساتذة (الماسترز) الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات في سنغافورة ثلاثة مراكز لتصبح في المركز الرابع عالميا.

في ما يلي تصنيف العشر الأوليات :

1 - الرومانية سيمونا هاليب 6921 نقطة

2- الألمانية أنجيليك كيربر 5875 نقطة

3 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5586 نقطة

4 - الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5350 نقطة

5 - اليابانية ناومي أوساكا 5115 نقطة

6- الأمريكية سلون ستيفنز 5023 نقطة

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4630 نقطة

8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4465 نقطة

9-الهولندية كيكي برتنز 4335 نقطة

10 - الروسية داريا كاساتكينا 3315 نقطة







