نادي حمام الانف يعود الى ميدانه في مواجهة النجم الساحلي

عينت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المباراة المؤجلة بين نادي حمام الانف والنجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بملعب حمام الانف وذلك يوم الاربعاء 31 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.





يذكر انه تم تعيين الحكم وليد الجريدي لادارة هذه المباراة.





وكان نادي حمام الانف خاض مباراتيه الاوليين لحساب البطولة على ملعب رادس امام كل من النادي الافريقي والترجي الرياضي في اطار الجولتين الاولى والسادسة على التوالي.





مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة

الاربعاء 31 اكتوبر 2018

في حمام الانف (س14 و30 دق)

نادي حمام الانف - النجم الساحلي الحكم / وليد الجريدي



