المرصد الاجتماعي التونسي: 591 تحركا احتجاجيا اجتماعيا خلال شهر سبتمبر

ذكرت نجلاء عرفة، عضو المرصد الاجتماعي التونسي ان عدد الاحتجاجات الاجتماعية المرصودة خلال شهر سبتمبر بلغ 591 تحركا ، 547 منها في شكل احتجاجات جماعية و10 فردية، بالاضافة الى رصد 34 حالة ومحاولة انتحار.





واضافت خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس العاصمة بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان القيروان تحتل الترتيب الاول للتحركات الاحتجاجية والمطلبية الاجتماعية (125 تحركا ) تليها ولاية قفصة (61) ثم سيدي بوزيد (60) فسوسة (49)

واشارت عرفة الى ان نسق الاحتجاجات الاجتماعية قد ارتفع خلال شهر سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 (370 تحركا اجتماعيا) ليصل الى حدود 547 تحركا اي بزيادة بنسبة 33 بالمائة

واكدت في هذا السياق ان مسالة البنية التحتية والنقص في التزود بالمياه والاخلالات التي رافقت العودة المدرسية من عدم استكمال اشغال الصيانة للمدارس والمعاهد وعدم توفر وسائل النقل المدرسي ونقص الاطار التربوي ... مثلت ابرز الاسباب المباشرة للاحتجاجات في عديد الجهات





كما اشارت الى ان نزول كميات كبيرة من الامطار خلال شهر سبتمبر شكلت سببا لاندلاع الاحتجاجات خاصة في ولاية نابل طلبا للتدخل العاجل للانقاذ وتوفير الخدمات الاساسية مثل توفير الكهرباء والماء الصالح للشراب والمساعدة على التخلص من المياه المتراكمة





وافادت ايضا ان تلف عديد المساحات المزروعة في الروحية (ولاية سليانة) والقيروان وسيدي بوزيد والوطن القبلي بسب الامطار قد دفع الفلاحين الى الاحتجاج للاستفادة من التعويضات التي اقرتها الدولة ولم تقم بصرفها

وبخصوص الانتحار في شهر سبتمبر، كشفت عرفة ان الفئة العمرية بين 16 و35 عاما هي الاكثر عرضة لحالات ومحاولات الانتحار، حيث مثلت 55 بالمائة من الحالات المرصودة، لتمثل الفئة بين 36 و60 سنة 35 بالمائة





واضافت ان ولاية قفصة قد سجلت خلال الشهر الفارط 13 حالة بين حالات ومحاولات انتحار تليها القيروان ب4 حالات ونابل ب3 حالات في المنستير 2 وحالة واحدة بكل من توزر وبن عروس وبنزرت وتونس العاصمة ومدنين وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة





كما سلطت الضوء في جانب اخر على العنف، حيث مثل العنف الجنسي والعنف الاجرامي و العنف الانفعالي ابرز انواع حالات العنف المرصودة طيلة شهر سبتمبر

واشارت الى انه تم رصد اعمال العنف بالطرقات وبفضاءات النقل العمومي والمقرات الادارية والساحات العامة وفضاءات العمل والفضاءات التجارية والسياحية والرياضية والافتراضية