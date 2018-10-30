قابس: عروض متنوعة في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للواحة بالعلايا

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للواحة بالعلايا من معتمدية مارث الذي تنظمه جمعية الواحة والتنمية بالعلايا لتتواصل من 28 الى 30 اكتوبر الجاري .





واشتملت هذه التظاهرة الثقافية في عرضها الافتتاحي على لوحات استعراضية لفرق فنية من من الاردن وفلسطين ومن عديد ولايات الجمهورية وعلى عرض للفروسية لجمعيات من مارث والعلايا وليبيا .





كما تميز الحفل الافتتاحي للمهرجان الذي واكبه جمهور غفير بتقديم ملحمة " عود الرمان " التي كتب نصها الشاعر البشير عبد العظيم وشاركت في التمثيل فيها الممثلة لطيفة القفصي وهو عمل درامي غنائي أبرز بحرفية عالية التأثير الذي كان للنشاط الصناعي على الفلاحة واهمية شجرة الرمان بالمنطقة كما جسم ثراء المخزون التراثي بالعلايا .





هذا وتشتمل الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للواحة بالعلايا على معرض للصناعات التقليدية واخر للاكلة الشعبية وعلى جولة سياحية بواحة العلايا وشاطئ ليماية والزارات بالاضافة الى ندوة سياحية تحمل عنوان " الواحات الشاطئية : "الكنز المفقود" .

كما تتضمن الدورة الجديدة لهذا المهرجان مسابقات عديدة وسهرة فنية لوردة الغضبان واخرى لأولاد الجويني وسهرة ثالثة لوليد الصالحي ستختتم بها فعاليات هذه التظاهرة الثقافية.



