أكثر من 30 عرضا لفن الحكاية في الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفن الحكاية بالمنستير

تنتظم بولاية المنستير من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفن الحكاية. وتسجل التظاهرة مشاركة وأكثر من 30 عرضا حكواتيا من تونس والجزائر والمغرب والأردن والكونغو وفرنسا.





ووزعت الهيئة المديرة للمهرجان، عروض الدورة على فضاءات روسبينا للمسرح والمكتبة الجهوية بالمنستير وقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ودار الثقافة بالمكنين ودار المسنين الرحمة بالمكنين والمكتبة العمومية قصيبة المديوني والسجن المدني بالجهة.





ويهدف هذا المهرجان إلى المحافظة على التراث الشفوي اللامادي التونسي وإحيائه، والتعرف على التراث اللامادي العالمي والترغيب في المطالعة باعتبار أنّ الحكاية هي مخزون من العبر ويمكن أن تساهم في تأطير الأطفال خاصة مع تقلّص دور الجدّ والجدّة المتعارف سابقا في تأطير الأطفال، وفق ما صرّح به لـ (وات) الفنان المسرحي خالد شنان.





وتمّت برمجة عديد العروض المسرحية، بالمنستير وعدد من المناطق بالجهة على غرار مسرحية "الجمل يهدر" للمخرج إبراهيم زروق ومسرحية "جنات" للمخرج كمال بوزيدي. كما تنتظم على هامش المهرجان مائدة مستديرة حول "مهرجانات الحكاية ودورها في التنمية الجهوية".





وتختتم فعاليات المهرجان الدولي لفن الحكاية يوم الأحد 4 نوفمبر بجولة حكائية بالمدينة العتيقة وبمعلم رباط المنستير. وتنظم هيئة المهرجان بالتوازي مع العروض الحكواتية والمسرحية ورشة الحكواتي الصغير بإشراف الفنّان علاء الدّين أيوب من 1 إلى 3 نوفمبر 2018 في فضاء روسبينا للمسرح بالمنستير.