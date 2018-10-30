إحباط 145 عملية تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 4 مليارات

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 اكتوبر الجاري، من إحباط 145 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـ 4 مليارات و87 ألفا و194 دينارا.





وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه تم القبض على 4 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل تورطها في قضايا ذات صبغة ارهابية، وإيقاف 5 عناصر تكفيرية مشتبه في انتمائها الى تنظيم ارهابي، الى جانب القبض على 1205 مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.





وأضافت أنه تم حجز 29 قطعة من مخدر من القنب الهندي "الزطلة"، و314 قرصا مخدرا و150 نبتة من مخدر الماريخوانا، تبلغ قيمتهم المالية 22 الفا و433 دينارا، بالإضافة الى حجز 5905 علبة جعة و60 قارورة خمر قيمتها المالية 12 ألفا و290 دينارا، وحجز 102 سيارة وشاحنة مفتش عنها.





كما أكدت أنه تم إحباط 10 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة والقبض على 36 مجتازا، فضلا عن إحباط 5 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 44 مجتازا.