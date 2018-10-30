المنستير: حجز 120 لترا من الحليب المدعم بسبب الاحتكار

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، الاثنين، 120 لترا من الحليب المدعم لدى محل لبيع المواد الغذائية بالمنستير، وذلك بسبب تعمد صاحب المحل احتكار هذه الكمية بإخفائها والامتناع عن بيعها للمستهلكين، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام المبروك.





وأضافت المبروك، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه ستتم إعادة ضخ الكمية المحجوزة من الحليب المدعم عبر المسالك القانونية وسيقع استصدار قرار بغلق المحل المذكور بسبب احتكار الحليب والامتناع عن بيعه، مشيرة إلى ارتفاع كميات الحليب المحجوزة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وإلى غاية اليوم إلى 2300 لتر.





وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالمنستبذير اليوم أيضا تحرير 10 مخالفات اقتصادية على مستوى مدن المنستير، والساحلين، وبنان، تعلقت لدى تجار البيع بالتفصيل، بالترفيع في أسعار البيض لدى محلات بالساحلين وببنان إلى 900 (السعر القانوني 840 مليم)، والترفيع في أسعار التبغ، ولدى تجار البيع بالجملة بالاتجار بمواد مدعمة بخلاف الصيغ القانونية المعمول بها، حسب ذات المصدر.



