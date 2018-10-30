حركتا النهضة ونداء تونس تنددان بالعملية الإرهابية بالعاصمة وتدعوان إلى مؤازرة المؤسستين الأمنية والعسكرية

نددت حركتا النهضة ونداء تونس، بالعمليّة الإرهابيّة الجبانة، التي جدّت بعد ظهر اليوم الإثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مستهدفة دوريّة أمنية كانت متواجدة بالمكان، وأسفرت عن سقوط 8 جرحى، مؤكدتين أنّه لا مُستقبل للإرهاب في تونس بفضل وعي الشعب التّونسي وتضامنه.





فقد أدانت حركة النهضة بشدّة مرتكبي هذه العمليّة الارهابيّة الجبانة، وكلّ من يقف وراءهم أو يساعدهم، والتي جدت بشارع الحبيب بورقيبة بما يُمثله لدى التونسيّين من رمزيّة تتجسّد خلاله قيم الحريّة والديمقراطية.





ودعت التونسيّات والتّونسيين إلى التّمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها، ومؤازرة المؤسستين الأمنية والعسكرية في جهودهما الرامية الى بناء تونس الديمقراطية الآمنة، كردّ واضح على كلّ قوى الشر التي تسعى للإساءة لتونس ولتجربتها الديمقراطية.





أما حركة نداء تونس، فقد ثمّنت مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية، داعية التونسيين ومكوّنات المجتمع المدني إلى مساندتهما في هذه الحرب المتواصلة ضدّ الإرهاب ومن يقف وراءها تخطيطا وتمويلا وتنفيذا.





كما اكدت ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنيّة عن التجاذبات والمصالح والصراعات السياسيّة، حتى تتفرّغ كليّا للحفاظ على سلامة المواطنين وأمن الوطن ضدّ أعدائه في الدّاخل والخارج، راجية الشفاء العاجل لكلّ الجرحى جرّاء هذه العمليّة الغادرة.