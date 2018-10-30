انطلاق تزويد ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي، ديسمبر المقبل

اتفق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، ونظيره الجزائري المكلف بالطاقة، مصطفى القيطوني الاثنين، بالجزائر على انطلاق تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي، بداية من غرة ديسمبر المقبل.





وياتي هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الطرفين على هامش اشغال ملتقى الجزائر لطاقة المستقبل الذي تحتضنه الجزائر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.





وأكد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى القيطوني بالمناسبة انتهاء الأشغال الفنية لذات المشروع، مشيرا إلى حرص بلاده على تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال.





وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى تجديد عقد بيع الغاز بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للمحروقات "سونتراك".





كما تم التشاور بشأن مزيد دفع التعاون ليشمل بقية القطاعات لا سيما قطاع مكونات السيارات، وفق ذات البلاغ.



