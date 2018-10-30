ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انطلاق تزويد ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي، ديسمبر المقبل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:12 ص
انطلاق تزويد ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي، ديسمبر المقبل
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
اتفق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، ونظيره الجزائري المكلف بالطاقة، مصطفى القيطوني الاثنين، بالجزائر على انطلاق تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي، بداية من غرة ديسمبر المقبل.

وياتي هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الطرفين على هامش اشغال ملتقى الجزائر لطاقة المستقبل الذي تحتضنه الجزائر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.

وأكد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى القيطوني بالمناسبة انتهاء الأشغال الفنية لذات المشروع، مشيرا إلى حرص بلاده على تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال. 

وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى تجديد عقد بيع الغاز بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للمحروقات "سونتراك".

كما تم التشاور بشأن مزيد دفع التعاون ليشمل بقية القطاعات لا سيما قطاع مكونات السيارات، وفق ذات البلاغ.  

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 5:10:27 AM