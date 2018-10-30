"بوجبا" كان على بعد خطوة من اللعب لريال مدريد ولكن !

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، واصل مساعيه للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة الحالية.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن ريال مدريد سيعزز فرصه في التعاقد مع بوجبا، في حال تم تعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الملكي خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط كونتي بعلاقة جيدة مع بوجبا، منذ أن كان الثنائي معًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويفكر بوجبا يفكر في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد في يناير من عام 2019؛ بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانضم بوجبا إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.